Si finge invalido e truffa l’Inps per 55mila euro: irpino scoperto e denunciato dalla GdF

Falso invalido dell’Alta Irpinia scoperto e denunciato dalla Guardia di Finanza di Sant’ Angelo dei Lombardi.

L’uomo era riuscito a ottenere l’invalidità civile al 100% inscenando una presunta invalidità, fino a presentarsi davanti alle commissioni sanitarie in sedia a rotella per essere giudicato inabile al lavoro. Dal 2015 al 2020 ha regolarmente percepito una pensione d’invalidità civile, inabilità al lavoro e un’indennità di accompagnamento, per un importo di circa 55mila euro.

Attraverso registrazioni video, però, i finanzieri hanno scoperto come l’indagato svolgesse in realtà attività lavorative e non lavorative, incompatibili con la condizione di “falso invalido”. Nei filmati presi in esame, si vede l’uomo salire e scendere da un furgone e camminare con le proprie gambe.

Il truffatore è stato segnalato all’Inps per il blocco e la conseguente revoca del beneficio (pari a circa 55 mila euro già ricevuti).