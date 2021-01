Serino in lacrime per la piccola Antonella, morta a sette mesi soffocata dal cibo

Serino ha dato l’ultimo saluto alla piccola Antonella, la bimba di sette mesi deceduta sabato pomeriggio al Moscati di Avellino, a causa di un arresto cardiaco provocato da soffocamento da cibo.

Stamattina sono stati celebrati i funerali della piccola, presso la parrocchia di Sant’Eustachio Sala, a cui ha partecipato pure il Sindaco di Serino, Vito Pelosi.

In un primo momento, per stabilire le cause del decesso della bimba, la Procura di Avellino aveva aperto un’indagine, chiusa dopo poche ore. Il corpicino della piccola è stato restituito ai genitori già sabato sera, senza che s’è resa necessaria l’autopsia.

Antonella è morta per un grave arresto cardiaco provocato dal cibo appena ingerito. I genitori avevano tentato in tutti i modi di rianimarla, inutile la corsa in ospedale: purtroppo per la piccola Antonella non c’è stato nulla da fare.