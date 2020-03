Se ne frega dei divieti per una domenica in costiera: denunciata e in quarantena

Voleva a tutti i costi raggiungere la costiera amalfitana, a tal punto da evitare l’alt intimatole dalle forze dell’ordine, che l’hanno poi inseguita e bloccata nei pressi del lungomare di Minori.

Una donna originaria di Solofra, ma proveniente da Salerno, è stata denunciata dai Carabinieri della locale stazione. Le è stata comminata una duplice sanzione: la prima per non aver rispettato le disposizioni del Governo in tema di Coronavirus, la seconda per aver forzato il posto di blocco della Polizia Municipale.

La signora, che era a bordo di una Fiat Idea, se ne è fregata dei divieti, ed è stata pure sottoposta all’alcoltest, che ha dato esito negativo.

Come da prassi, secondo le direttive del Governatore Vincenzo De Luca, la donna finirà in quarantena per 15 giorni da trascorrere nel comune di residenza.