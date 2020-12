Scuola, Avellino: domani si dovrebbe tornare in classe, Festa cosa deciderà?

In teoria, domani ad Avellino dovrebbero riprendere le attività didattiche in presenza per le scuole dell’infanzia e per le prime due classi delle elementari. Lo stabilisce l’ultima ordinanza della Regione Campania.

Ma nel capoluogo irpino si attende la decisione del Sindaco, Gianluca Festa che si è sempre detto restio a tenere chiuse tre o quattro classi delle elementari, preferendo sospendere le lezioni in presenza fino al miglioramento della situazione legata al contagio da Covid.

Genitori in attesa, dunque, mentre si attende un segnale dal primo cittadino, che entro oggi è chiamato a sciogliere la riserva e ad annunciare notizie importanti sul fronte scolastico.

Due le ipotesi: tenere aperti soltanto gli asili, optando per la didattica a distanza per le elementari, le medie e le superiori, oppure far ripartire in presenza tutte le classi delle elementari.