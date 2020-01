Ruba una Panda e si dà alla fuga: bloccato e arrestato ladro irpino

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile in azione a Montesarchio, in provincia di Benevento, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato un pregiudicato 33enne di Roccabascerana.

B.L., queste le iniziali del fermato, è stato colto sul fatto da un cittadino di San Martino Valle Caudina, proprietario dell’autovettura, una Fiat Panda, appena rubata.

La vittima ha immediatamente allertato i Carabinieri, che si sono portati lungo la Statale Appia nel territorio di Roccabascerana, alla ricerca del veicolo diretto verso Montesarchio.

Intercettata l’automobile, gli uomini del Nucleo Radiomobile si sono messi all’inseguimento, bloccando il fuggitivo dopo qualche chilometro di fuga, dopo che questi era terminato, a causa dell’alta velocità, contro un muro che costeggiava la carreggiata.

I militari hanno identificato e arrestato il ladro, sottoponendolo su disposizione del Sostituto Procuratore di turno, agli arresti domiciliari. L’autovettura è stata restituita al proprietario.