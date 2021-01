Ritrovato morto il 33enne di Grottaminarda scomparso da cinque giorni

E’ stato rinvenuto privo di vita il corpo di Domenico Carrara, il 33enne intellettuale di Grottaminarda che si era trasferito a Bienno, per motivi di lavoro.

Nella località in provincia di Brescia viveva da circa un mese.

Secondo la ricostruzione dei fatti, domenica scorsa il 33enne irpino era uscito per una passeggiata nei boschi sui monti della Valcamonica, nel bresciano.

Preoccupati per il suo mancato ritorno a casa, i familiari avevano dato l’allarme ed erano iniziate le ricerche da parte del Soccorso Alpino hanno portato al ritrovamento in un dirupo in zona Prestello, alla frazione Prestine, nel comune di Biennio, in provincia di Brescia.

La notizia del ritrovamento, purtroppo senza vita, di Domenico Carrara ha creato sgomento a Grottaminarda dove il giovane era molto conosciuto e stimato e che aveva mantenuto forti legami con il territorio grottese.

La sua scomparsa dall’abitazione dei familiari aveva sconvolto l’intera comunità grottese, nell’apprendere quella notizia. Ora il ritrovamento del cadavere lascia senza parole tantissimi amici e conoscenti del giovane insegnante trasferitosi da Grottaminarda a Bienno, in provincia di Brescia.