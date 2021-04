Rinvenuti 14 cellulari nel carcere di Bellizzi Irpino: erano nascosti nel ragù

Nascosti in un doppio fondo di un contenitore pieno di ragù di carne, hanno provato a far entrare 14 telefoni cellulari all’interno del Carcere di Bellizzi Irpino.

A darne notizia è il Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE.

“Nella giornata di ieri erano stati controllati già circa trenta pacchi in entrata, diretti ai detenuti, per le imminenti festività. L’attento personale della Polizia Penitenziaria operante al magazzino durante l’ispezione dell’ultimo pacco, rinveniva ben 14 microtelefonini nascosti in un perfetto doppio fondo di un contenitore pieno di carne al ragù. I cellulari, perfettamente funzionanti con diversi cavetti USB sono stati rinvenuti nonostante fossero abilmente occultati”, ha commentato il segretario nazionale del SAPPE della Campania, Emilio Fattorello.

“L’ingresso illecito di cellulari negli Istituti è ormai un flusso continuo, non si contano più i rinvenimenti ed i sequestri, posti in essere dalla Polizia Penitenziaria. Questi cellulari, in mano ad esponenti della criminalità, avrebbero favorito, di sicuro, ulteriori attività criminose, dall’interno del Penitenziario Irpino”, ha commentato ancora Fattorello.