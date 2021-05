Riapre il mercato bisettimanale ad Avellino: nuova location

Torna il mercato bisettimanale di Avellino ma cambia la location. Non si svolgerà più nel piazzale antistante il palazzetto dello sport, difronte allo stadio Partenio. Martedì prossimo 11 maggio 2021, gli ambulanti dovranno aprire le loro bancarelle nella nuova location di Campo Genova.

La scelta scontenta tutti: operatori del settore e potenziali clienti.

Il Comune, purtroppo, non è riuscito a effettuare le incombenze previste. Eppure il tempo non è mancato, visto che da un anno e mezzo il mercato bisettimanale è stato sospeso.

Ma questo è Avellino, ormai i cittadini residenti sono rassegnati a tutto. Almeno fino alle prossime elezioni.

Non è stata fatta la graduatoria per le assegnazioni degli spazi per gli ambulanti, che si posizioneranno in modo provvisorio, praticamente “ad acapocchiam”.

Mancano i parcheggi e soprattutto non è stato ancora accertato se quella zona è «potenzialmente contaminata», visto che il Tar non ha ancora sciolto la riserva circa la caratterizzazione ambientale.

Insomma, è il solito caos della disorganizzazione organizzata del Comune di Avellino. E’ il caso di dirlo: è un mercato.