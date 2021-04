Proroga esenzione ticket: ecco fino a quando e per quali patologie

La Regione Campania, con Dgrc 617 del 29-12-2020, in linea con i provvedimento di contrasto alla diffusione del Covid-19, che vietano gli assembramenti, ha prorogato fino al 31 dicembre 2021 la validità delle esenzioni per patologie croniche, per malattie rare e per condizione del paziente in scadenza il 31 gennaio 2021.

È stato inoltre prorogato, sempre al 31 dicembre 2021, il termine per la presentazione delle autocertificazioni dell’anno 2020 inerenti le esenzioni da reddito per i seguenti codici: E00, E01, E02, E03, E04, E10, E11, E12, E13, E14.

Infine, con il Drgc numero 109 del 4 aprile 2020, la Regione Campania ha stabilito la durata illimitata dei codici di esenzione E01, E03, E04 per i pazienti con età maggiore ai 65 anni.

È possibile inoltrare istanza di chiarimento, nonché di rilascio dei certificati di esenzione, inviando richiesta email a:

esenzioniavellino@aslavellino.it (per i cittadini afferenti al Distretto di Avellino)

esenzionialtavilla@aslavellino.it (per i cittadini afferenti al Presidio Sanitario di Altavilla Irpinia)

esenzionicervinara@aslavellino.it (per i cittadini afferenti al Presidio Sanitario di Cervinara)