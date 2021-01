Processo Isochimica, chieste dure condanne per 27 imputati: tutti i nomi

Severe condanne sono state richieste dal pubblico ministero Roberto Patscot per il processo Isochimica che si avvia alla conclusione.

La fabbrica dei veleni, dove venivano scoibentate dall’amianto le carrozze ferroviarie, ha provocato decine di morti: ex operai che si sono ammalati per i veleni respirati, pagando a caro prezzo l’attività svolta nell’azienda di Elio Graziano, l’imprenditore di mercogliano che vantava di possedere una laurea in ingegneria presa alla Sorbona, il presidente dell’Avellino calcio osannato da accondiscendenti mezze figure ghiotte di quelle centomila lire che l’ingegnere dispensava come coriandoli, quando scendeva dall’elicottero arrivando allo stadio.

Molti sapevano ma fingevano di non sapere, pochi controllavano, tanti si genoflettevano al cospetto dell’uomo che riusciva ad accaparrarsi simpatie ed appalti attraverso la sua forza economica.

Al termine di una requisitoria scrupolosa e dettagliata, il PM ha chiesto condanne per ex funzionari di Ferrovie dello Stato (dieci anni ciascuno), per i responsabili della sicurezza e anche per due ex sindaci di Avellino, per i componenti la giunta e per un funzionario comunale, anche per il curatore fallimentare e per diversi imprenditori.

Le richieste del pm

Ecco le dettagliate richieste rispetto alle quali dovrà pronunciarsi il collegio presieduto dal giudice Sonia Matarazzo.