Prenotazione vaccino anti-Covid. Anziani senza internet? Chiedete aiuto ai Carabinieri. Ecco come fare

In Irpinia, così come in tante altre province e regioni italiane, ha preso il via l’iniziativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri per l’assistenza ai cittadini ultrasettantenni, con minore dimestichezza nell’utilizzo del web o nessun accesso alla rete (in particolare anziani e fasce più deboli della popolazione), nelle procedure di prenotazione online per la somministrazione del vaccino anti Covid-19.

Le 67 Stazioni dipendenti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino supporteranno gli anziani che ne faranno richiesta. Basterà raggiungere la più vicina caserma dell’Arma, dove si verrà aiutati nella compilazione dei format richiesti, oppure, nei casi di effettivo impedimento a raggiungere il Comando più vicino, basterà contattare il “112” e chiedere il supporto dei Carabinieri che si recheranno presso l’abitazione delle persone maggiormente in difficoltà, dove verrà perfezionata per via telematica la procedura per la prenotazione del vaccino.