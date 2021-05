Perde la memoria e si smarrisce: anziano di Avellino salvato dagli agenti di Polizia

Disavventura a lieto fine per un anziano di Avellino.

Nella tarda mattinata di ieri, grazie alla segnalazione di un cittadino, gli agenti della Polizia di Stato sono intervenuti in Via Capozzi, ad Avellino, per soccorrere un 87enne in evidente difficoltà, in seguito alla perdita di orientamento e di memoria.

Gli operatori lo hanno identificarlo sul posto e poi lo hanno riaccompagnato presso la sua abitazione dove ad attenderlo c’era la moglie. Non c’è stato bisogno di assistenza sanitaria.