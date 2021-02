Ospedale Solofra, beffati e indignati ora chiedono la rimozione del dg Pizzuti

BOLOGNA (ITALPRESS) – Sotto la neve del Dall’Ara, Bologna e Benevento non vanno oltre l’1-1 e conquistano un punto a testa che alla luce dei fatti non accontenta nessuno. Non la squadra di Mihajlovic che fallisce la prova della continuità dopo il successo sul Parma nel precedente turno. E non quella dell’ex Inzaghi che non […]