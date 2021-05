Ospedale Moscati Avellino: Super Primario cercasi, capitolo 2

E’ trascorso esattamente un anno da quando – era il 29 maggio 2020 – Irpiniaoggi pubblicò un articolo in cui si leggeva:

Un bando che sembra fatto apposta per un super primario. Così sostengono esperti della materia, secondo i quali l’avviso sarebbe stato preparato studiando alla perfezione il curriculum che pochi possono vantare. Fatto su misura, insomma.

(LEGGI QUI) – Avellino, all’Ospedale Moscati cercano un super primario

Per i profani della materia, coloro che non credono a certe “congiunzioni astrali”, è necessario leggere il contenuto dell’articolo di un anno fa per comprendere meglio il contenuto nella nota ricevuta e qui di seguito pubblicata.

Indovina chi?

Finalmente sapremo presto per chi era stato confezionato quel bando di concorso particolarmente dettagliato e finalizzato a scegliere il nuovo Primario, anzi Superprimario, di Anestesia e Rianimazione dell’Azienda Ospedaliera Moscati.

Nei giorni scorsi, infatti, è stata pubblicata la delibera degli ammessi alla selezione pubblica.

Chi sarà il fortunato e già designato che vincerà?

Certo sorprende piacevolmente che tutti i 13 ammessi al concorso abbiano titoli di altissimo profilo come richiesto dal bando. Siamo contenti che tra noi ci siano tutte queste eccellenze di cui ignoravamo l’esistenza.

Miracoli al Moscati

Comunque al San Giuseppe Moscati di Avellino, si sa, tutto è sempre possibile, anche i miracoli.

Gli ammessi, a quanto pare, hanno tutti maturato la grande esperienza richiesta e l’avranno certamente comprovata con una documentazione inoppugnabile.

Tra gli ammessi balza agli occhi il quarantenne dottor Nicola Guarente, cardioanestesista, da appena due anni dipendente della Clinica “Montevergine” di Mercogliano.

3

Il curriculum professionale del dottor Guarente è top secret o almeno non vi è traccia sul web.

A testimonianza dell’attività scientifica solo foto e filmati di carattere promozionale.

Curriculum con foto

Il curriculum politico è invece altra storia.

In rete, attraverso il web, si apprende come il dottor Guarente si muova già da tempo nel mondo della politica con una certa disinvoltura

Inserito nello Staff del Consigliere Regionale di Italia Viva, Vincenzo Alaia, il suddetto Guarente ricopre l’incarico di Componente della Commissione Sanità della Regione Campania, presieduta dallo stesso Alaia, ed è anche Componente del Comitato tutela della salute di Irpinia Ambiente (Ente in cui non si nega un incarico a nessuno).

Il tutto corredato da una ricca documentazione fotografica dove il medico super impegnato, appare oltre che accanto al Presidente Alaia, anche accanto al Governatore De Luca (FOTO QUI SOTTO)

Del resto, si sa, la dedizione alle attività politiche e amministrative dei Dottori del Moscati, e aspiranti tali, è una prassi consolidata.

Illustri precedenti

Come dimenticare il Primario di Medicina d’Urgenza di qualche anno fa, il dottore Lello Russo?

Durante il suo incarico primariale era Sindaco a Pomigliano d’Arco e poi Senatore del Partito Socialista.

E l’ultimo Primario di ruolo di Anestesia e Rianimazione, il dottore Giuseppe Galasso?

Per ben 10 anni ha saputo conciliare gli impegni di Primario Ospedaliero con quelli di Sindaco della città di Avellino, dimostrando di possedere doti non comuni, mettendo in campo tutte le sue qualità, compresa l’ubiquità Municipio-Ospedale, come da vero Superprimario.

Certo, chi raccoglierà la sua eredità dovrà essere all’altezza.

A questo punto sorgono spontanee delle domande.

Medicina e politica

Gli incarichi politici affidati ai medici sono un prerequisito necessario e fanno curriculum professionale?

Dopo quanto è accaduto in questi ultimi giorni per i diversi concorsi interni del Moscati per il passaggio di categoria, in cui sono stati premiati i “soliti noti”, sarà lo stesso anche per il concorso pubblico del Direttore di Anestesia e Rianimazione?

Stando ai “si dice”, tutto sarebbe stato organizzato partendo da lontano, nel rispetto della tradizione di questa Azienda.

Staremo a vedere.

P.S.- E ci lamentavamo del clientelismo di un tempo?