Ospedale Moscati Avellino, aumentano i decessi: muore donna di Pietradefusi

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Continuerò a lottare per voi”. “Ritorneremo, in qualche modo”. “Ci vediamo presto”. Più che un addio, Donald Trump preferisce l’arrivederci per congedarsi dal suo elettorato nel giorno in cui gli Stati Uniti voltano pagina. Nel suo ultimo discorso da presidente alla Joint Base Andrews, dopo aver lasciato la Casa Bianca, […]