Ordigno nel Fenestrelle, vertice in Prefettura. Quando verrà fatto brillare?

L’ordigno bellico, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, rinvenuto nel fiume Fenestrelle ad Avellino, il 6 settembre del 2019, va rimosso.

Si è tenuto un vertice in Prefettura, alla presenza di esponenti del Comune di Avellino e dell’Esercito, per valutare la riduzione della portata di cittadini da evacuare. In un primo momento era stata avanzata l’ipotesi di evacuare oltre 30mila persone, ridotte a 2500, al termine del confronto in Prefettura.

A causa dell’emergenza Covid-19, la rimozione dell’ordigno è stata posticipata dalla scorsa Primavera. Non c’è ancora una data certa per la rimozione, considerato il perdurare dell’emergenza. L’ordigno verrà fatto brillare in una cava di Atripalda, lontana dal centro abitata, probabilmente prima della fine di maggio.