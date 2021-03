Oggi si celebra la giornata nazionale in memoria delle vittime di Covid-19

Il 18 marzo di un anno fa, l’immagine dei mezzi dell’esercito che trasportavano le bare delle vittime di Covid-19, e che da Bergamo si spostavano verso i forni crematori delle regioni vicine, sconvolse l’Italia intera, che da meno di una settimana era piombata in un lockdown che sarebbe durato fino a metà maggio.

Quell’immagine ha segnato il nostro percorso con il Covid-19. Oggi si celebra la Giornata Nazionale in Memoria delle vittime di Covid, approvata dal Senato. Bandiere a mezz’asta e un minuto di silenzio in tutta Italia, mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi sarà a Bergamo per partecipare a una cerimonia in ricordo delle vittime.