Niente serie B, ma Avellino festeggia la rinascita

Di Bruno Gaipa

E’ vero l’Avellino non va in finale.

Ma ottiene un grande successo: città e provincia, Avellino e Irpinia si fondono in un unico battito e si ricompongono. Già perchè negli ultimi anni abbiamo soprattutto commentato divisioni su un’attualità che ci portava ad occuparci di diritto, tribunali, polemiche societarie, fallimenti. Un peso che il tifoso biancoverde ha retto con grande resilienza. Poi arriva la nuova società : progetto nuovo, credibilità, entusiasmo crescente e la tifoseria che lentamente si è ricompattata fino ad arrivare ad oggi che ha accolto con un clima di Festa i calciatori. Festeggiare per niente? NO! LA FESTA DEI TIFOSI E’ PER I TIFOSI. E DIREI CHE I CORI, LE SCIARPATE, LE LUCI CON CUI SI E’ COLORATA QUESTA TERRA IN QUESTI GIORNI RAPPRESENTANO LA COPERTINA IDEALE DELLA RINASCITA DELL’AVELLINO E DELL’IRPINIA. COMPLIMENTI A TUTTI. LA RINASCITA E’ APPENA PARTITA