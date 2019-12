Nevica in Irpinia: Laceno imbiancato, pericolo ghiaccio

Come da previsioni, ha iniziato a nevicare in alcune zone dell’Irpinia. Precipitazioni nevose in Alta Irpinia, sull’altopiano del Laceno, nelle zone di Montella, Bagnoli e Montemarano. Nevica pure sull’Ofantina e sulla Fondo Valle Sele.

La neve non ha, per il momento, creato grossi disagi alla circolazione stradale. Sulle strade statali e provinciali, dal tardo pomeriggio, sono in azione i mezzi spargisale e gli spazzaneve.

Il pericolo maggiore è dovuto alle basse temperature e alla formazione di ghiaccio sul fondo stradale. In alcune zone si raccomanda l’utilizzo delle catene.

L’allerta neve continuerà nella giornata di domani. La protezione civile ha avvisato di possibili gelate a quote basse a partire dal pomeriggio di domani.