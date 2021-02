Neve in Irpinia, nessun piano di prevenzione: ecco i primi disagi

Puntuale la perturbazione a carattere nevoso ha interessato Avellino, e l’intera Provincia.

Le strade cominciano ad essere ricoperte di neve, nessuna azione preventiva è stata attuata da parte degli Enti gestori delle arterie comunali e provinciali.

La neve non è ancora molta ma si teme, per questa notta, il gelo sulle strade che non sono state interessate da operazioni di spargimento del sale per evitare la formazione del ghiaccio.

Al momento non si registrano particolari criticità, ma i Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi per il recupero di veicoli rimasti bloccati a causa della neve.

Uno di questi è stato effettuato sulla SS 7, nel territorio del comune di San Michele di Pratola, dove un camion per la raccolta dei rifiuti è uscito fuori strada. Con l’ausilio dell’autogru, il pesante automezzo è stato recuperato e rimesso in carreggiata.

Il conducente non ha subito conseguenze.