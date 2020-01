Neonato morto alla “Malzoni”: indagine della Magistratura

La magistratura ha avviato un’indagine per fare luce sulla morte di un neonato avvenuta presso la clinica Malzoni di Avellino, lo scorso 31 dicembre. La famiglia del piccolo ha presentato denuncia ai Carabinieri, nei prossimi giorni verrà incaricato un medico legale per eseguire l’autopsia e stabilire le cause del decesso.

La tragedia è avvenuta a San Silvestro, giorno in cui era fissato il parto di una coppia di gemelli, un maschio e una femmina. Il giorno prima, la partoriente, una giovane donna di Avellino, aveva avvertito dei dolori. Sottoposta ad accertamenti in clinica, non essendo emerso alcun problema dalle radiografie, era stata dimessa.

Il dramma si è consumato il 31 dicembre, quando praticato il taglio cesareo, i medici si sono accorti che il maschietto era morto, forse soffocato dal cordone ombelicale, mentre la sorellina era in perfetta salute.

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno acquisito la documentazione necessaria. Successivamente il magistrato emetterà i primi avvisi di garanzia.