Neonato abbandonato in ospedale, adottato a Natale: sorrisi e lacrime di gioia al Frangipane

Hanno adottato un neonato abbandonato, partorito all’ospedale Frangipane di Ariano Irpino da una donna, le cui generalità sono rimaste segrete: ha deciso di non crescere suo figlio, evitando di abbandonarlo in strada o, ancora peggio, di ucciderlo come purtroppo spesso avviene.

Il miracolo di Natale si è concretizzato nella struttura ospedaliera del Tricolle, dove una giovane coppia ha deciso di adottare il piccolo, proprio nel giorno più bello e sentito dell’anno.

La vicenda è stata seguita con commozione dal direttore sanitario Angelo Frieri e dagli infermieri in servizio al Nido. Il neonato è stato accudito dai sanitari del Frangipane, qualcuno di loro gli ha donato vestitini e beni di prima necessità. Ovviamente contenti dell’adozione, qualcuno non è riuscito a trattenere le lacrime per il distacco da quel piccolo angelo.