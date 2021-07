Movida fuori controllo ad Avellino: risse e aggressioni, la protesta dei cittadini

Un esposto alla Procura della Repubblica, al Ministero dell’Interno e a quello della Difesa per denunciare quanto accaduto nella notte tra venerdì e sabato ad Avellino dove delinquenti travestiti da tifosi hanno dato sfogo ad episodi di incivilità e violenza, senza controllo alcuno da parte delle forze dell’ordine, pure sollecitate ad intervenire dai residenti.

I cittadini che hanno fornito testimonianze e documenti fotografici alla referente del comitato civico, Giovanna Tartaglia, raccontano quanto avvenuto al Viale Italia, Via Carmine Barone, Via De Concilij, Corso Vittorio Emanuele, Corso Europa e zone limitrofe. Materiale che sarà inserito nell’esposto predisposto dall’avvocato Rita Cesta, per chiedere un intervento dei responsabili dell’ordine pubblico.

I cittadini, adesso, hanno paura. Un esempio?

A Corso Europa si sono registrati episodi di teppismo nei confronti di inquilini di uno stabile che avevano chiamato la Polizia.

La rappresaglia si è consumata con l’asportazione delle piante dal cortile del condominio, scagliate contro le auto parcheggiate lì davanti, di proprietà dei residenti.“Così imparate a chiamare la polizia”, hanno urlato i teppisti che hanno anche urinato (come fanno i cani: per marcare il territorio) nel portone dello stabile. Secondo testimonianze, fino a pochi minuti prima erano assiepati dinanzi a un bar di Corso Europa, dove da un altoparlante veniva diffusa musica “a palla” dopo avere diffuso le immagini della partita dell’Italia attraverso un maxischermo che occupava l’intero marciapiede.

Controlli zero, anche in quel caso. Vigili urbani destinati a controllare la ZTL di Via Nappi mentre nel centro la città era terra di nessuno.

I cittadini raccontano episodi inquietanti: in Viale Italia è arrivata una pattuglia della Polizia, gli agenti hanno attivato la sirena e lampeggianti per farsi spazio e disperdere la folla, hanno trovato un muro umano, hanno dovuto fare marcia indietro.

Altri parlano di centinaia di chiamate ai centralini di Carabinieri e Polizia (quello dei Vigili Urbani non funziona nelle ore notturne) ma interventi zero.

Si parla pure dell’impossibilità da parte di due ambulanze di farsi spazio tra il muro di teppisti travestiti da tifosi, molti dei quali neanche conoscono i nomi dei calciatori della Nazionale.

Il tifo per l’Italia è solo una scusa, denuncia un residente di Via De Concilij.

L’ampio dossier sarà sottoposto all’attenzione del Prefetto Spena che è il responsabile provinciale dell‘Ordine e Sicurezza Pubblica.

3

Denunce gravissime rispetto alle quali alcuni residenti aggiungono un identico concetto: Prima o poi ci scapperà il morto e allora si farà il solito scaricabarile delle responsabilità.