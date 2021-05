Montoro, grave incidente stradale: sette feriti, due in serie condizioni – FOTO

Un gravissimo incidente stradale si è registrato alle ore 13,30 circa a Montoro, nei pressi dell’hotel La Foresta.

Per cause in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente.

A bordo della Fiat 500 e della Fiat Punto coinvolte, c’erano complessivamente sette persone, tutte rimaste ferite nell’incidente.

Sul posto sono giunte 5 ambulanze per prestare le prime cure ai feriti, due dei quali sono in gravi condizioni.

Le ambulanze si sono quindi dirette verso ospedali di Salerno e Avellino, a causa dellachiusura dell’ Ospedale di Solofra.

Sul posto i vigili urbani di Montoro, per disciplinare il traffico interrotto lungo la provinciale che conduce verso Solofra.