Montella: sgomento per l’improvvisa morte di un giovane avvocato

Un’altra terribile notizia per il mondo dell’avvocatura irpina e per la comunità di Montella, in particolare.

Dopo la scomparsa improvvisa di Giulio Tulimiero, avvocato avellinese di 48 anni, ai cui funerali oggi si sono registrati momenti di particolare emozione, giunge notizia di un’altra inaspettata morte di un rappresentante del Foro di Avellino.

LEGI PURE – Avellino, avvocatura sconvolta per la morte di Giulio Tulimiero

Un malore inatteso ha stroncato la vita del giovane avvocato Diego Romaniello.

Aveva 37 anni lascia e una splendida famiglia composta dalla moglie Anna Maria Marano e da tre bellissimi bambini.

Un giovane professionista, molto stimato e rispettato dai colleghi e dai clienti per la sua correttezza e competenza nonchè per la partecipazione attiva alla vita politica del suo paese.

Nel novembre 2013 era stato eletto segretario della locale sezione del Partito Democratico, ottenendo il 67% dei voti, conquistando 13 seggi nel direttivo.

La comunità di Montella, preoccupata in questi giorni per l’aumento notevole di casi di contagio al Covid-19, è rimasta scossa per questa terribile notizia, così come appaiono increduli e commossi quanti hanno avuto modo di conoscere e apprezzare il bravo avvocato Romaniello.