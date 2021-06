Monteforte Irpino, furto su auto: arrestato 30enne, denunciata la complice

MILANO (ITALPRESS) – L’uscita dal periodo pandemico e di conseguente crisi economica segnerà la ripresa degli investimenti, sia in start up sia nelle imprese consolidate. L’Istat prevede una ripresa del PIL nazionale del 4% circa e la Commissione Europea stima un rimbalzo delle attività nell’area Euro di oltre 6 punti percentuali. Si spera dunque in […]