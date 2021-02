Monteforte, il vento spazza via il centro commerciale Montedoro: danni ingenti

Una vera e propria tromba d’aria accompagnata da vento di burrasca: in pochi istanti la parte suepriore del centro commerciale Montedoro, in via Nazionale a Monteforte Irpino, è stata spazzata via.

Fortunatamente non si registrano danni alle persone ed è stato davvero un miracolo che nessuno tra i quindici dipendenti del mobilificio Nicoloro, situato al primo piano del centro commerciale, si sia trovato nei locali.

I danni alla struttura sono ingenti, così come per l’attività commerciale di Gianluigi Nicoloro. Secondo un primo calcolo, molto approssimativo, tra struttura e mobili andati in rovina, su supera il milione di euro di danni.

La struttura commerciale Nicoloro occupa circa 6.000 mq. del centro Montedoro di Monteforte Irpino.

Il vento forte ha divelto la copertura dello stabile e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere le parti pericolanti, operazioni rese molto difficili dalle forti folate di vento presenti sulla zona.

L’intera struttura è stata posta sotto sequestro, per ragioni di sicurezza, e le maestranze del mobilificio Nicoloro, così come degli altri esercizi commerciali, non potranno accedere ai locali, che resteranno chiusi fino a quando saranno completate le difficili operazioni di messa in sicurezza.