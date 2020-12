Ministro Speranza: “Altri 887 morti, meglio non fare il Natale che la terza ondata”

Spostamenti tra comuni: previsto il divieto a Natale, nel giorno di Santo Stefano e a Capodanno. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio spinge per permettere gli spostamenti ma quello della Salute definisce “assurdo” ciò che sostiene il suo collega grillino.

Il ministro della Salute Roberto Speranza in un’intervista a Repubblica ha detto:

“Voglio essere chiaro: io avevo proposto di fare zona rossa tutta Italia in quei tre giorni di festa. Non cambio idea – riporta il quotidiano – La penso come la Merkel, che sembra prepararsi a nuove restrizioni. Il rischio di una terza ondata dopo il Natale preoccupa tutti i Paesi europei. Per me, il limite agli spostamenti tra i comuni è una misura che rischia di essere troppo blanda, certo non troppo rigida. Oggi contiamo 887 morti. E da giorni vedo però in giro comportamenti leggeri. Se devo scegliere tra una regola che certamente può disturbare il Natale dei cittadini, e promuovere misure che provano ad allontanare il rischio di una terza ondata, io non ho dubbi”.