Michele non ce l’ha fatta: il 15enne di Montella era caduto dalla bici

Montella è in lacrime: Michele, il 15enne caduto dalla bicicletta lo scorso 22 dicembre è deceduto oggi al Moscati.

Il ragazzino era rimasto vittima di un grave incidente: per scansare un cane che improvvisamente gli aveva tagliato la strada, Michele era caduto dalla sua bici battendo la testa sull’asfalto, in via Fratelli Pascale.

Soccorso da alcuni passanti, aveva subito un arresto cardiaco che ha reso disperato il suo quadro clinico.

Ricoverato presso il reparto di Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino, ha combattuto cinque giorni tra la vita e la morte. Ieri sera le sue condizioni si sono aggravate.

Michele si è arreso stamattina, lasciando nella disperazione familiari, parenti e amici che hanno pregato per la sua guarigione.