Mercogliano, insulti e lite tra consiglieri comunali: rissa sedata dai Carabinieri

Divergenze di vedute finite in rissa: dapprima uno scambio di invettive a distanza, nel pieno rispetto delle norme anti covid-19, poi un susseguirsi di insulti e il lento avvicinarsi di un consigliere comunale verso il collega.

Dallo scambio di vedute politiche si è passati alle mani, sono volati insulti e spintoni, il peggio è stato evitato per il fattivo intervento degli altri consiglieri comunali.

Momenti di alta tensione, urla e spintoni, con il provvidenziale intervento dei Carabinieri che sono riusciti a sedare la lite.

E’ successo a Mercogliano, durante il consiglio comunale che è stato ovviamente sospeso ed è ripreso, poi, tra l’imbarazzo dei presenti e del sindaco Vittorio d’Alessio.

Parte dei consiglieri comunali in presenza, gli altri in diretta streaming. L’indecorosa azione è stata vista in diretta da centinaia di cittadini che seguivano il consiglio comunale di Mercogliano.

La lite e le urla

Dapprima un acceso confronto a distanza, dai banchi del consiglio comunale, tra l’assessore alle finanze Pasquale Ferraro e il consigliere di minoranza Modestino Gesualdo. Quest’ultimo, sentitosi offeso per le espressioni pronunciate da Ferraro, s’è avvicinato verso l’altro consigliere comunali per chiedere spiegazioni.

Si è quindi passati alle vie di fatto, con una rissa che ha visto protagonisti i due consiglieri comunali con gli altri colleghi che a malapena sono riusciti a dividere i contendenti, fino all’arrivo dei Carabinieri che hanno posto fine alla rissa.

Il tutto è andato in diretta durante la trasmissione in streaming del consesso civico di Mercogliano, dopo tre ore e 44 minuti di lavori.

Da quel momento la diretta è stata oscurata ma è stato possibile continuare ad ascoltare lo scambio di insulti e di accuse tra i due consiglieri comunali.

Nulla da aggiungere rispetto a quanto riportato dalle immagini della diretta streaming che raccontano quanto avvenuto: chi ha voglia di vedere quanto avvenuto, può andare da 3:42:00 in avanti, continuando poi ad ascoltare le voci dei protagonisti, con le immagini poi oscurate.

Quanti vogliano invece accontentarsi delle foto, ecco qui sotto quelle che immortalano quanto avvenuto, sotto gli occhi del sindaco che ha continuato a suonare la campanella senza riuscire a coprire le urla e gli insulti.