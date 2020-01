Marocchino danneggia auto per protesta: era stato espulso dal Prefetto di Avellino

Un 20enne di nazionalità marocchina è stato denunciato dopo avere inveito contro gli Agenti di Polizia Penitenziaria del carcere di Avellino, i quali gli avevano negato il colloquio con il fratello detenuto, poiché fuori dall’orario di visite.

Per protesta, il nordafricano ha danneggiato alcune autovettura in sosta nelle vicinanze. Sul posto si è portata una pattuglia della Polizia in servizio: individuato il giovane, questi si è dato alla fuga, interrotta dopo pochi metri.

Bloccato e condotto in Questura, da accurati accertamenti, è emerso che il 20enne era gravato da precedenti penali e pregiudizi di Polizia per delitti contro la persona e il Patrimonio, e che era stato scarcerato da pochi giorni.

Inosservante del decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Avellino e dell’ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale, il giovane è stato denunciato e accompagnato presso il CPR di Palese (Bari).