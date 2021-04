Manovre pericolose nei pressi di un supermercato di Atripalda: la Polizia multa automobilisti “furbetti”

Quell’incrocio è pericoloso ed è stato spesso teatro di incidenti.

Più volte è stata segnalata la condotta di guida di automobilisti che compiono una pericolosa svolta a sinistra, nonostante la presenza di numerosi cartelli di divieto.

Su quel tratto di strada che insiste nel terrotortio di Atripalda, è stata costretta a intervenire la Polizia Stradale di Avellino che ha contestato diverse infrazioni commesse dagli automobilisti in prossimità di un supermercato e di altri esercizi commerciali situati sulla SS. 7 bis, nei pressi di Atripalda.

Potrebbero agire anche i vigili urbani di Atripalda, in quel tratto, perlomeno con la presenza di una pattuglia utile per una valida prevenzione, prima di passare alla repressione attraverso multe agli automobilisti che non rispettano la segnaletica presente, preferendo avventurarsi in manovre all’apparenza semplici, ma molto pericolose, superando trasversalmente la carreggiata, in prossimità di una curva.

Sabato pomeriggio i posti di blocco della Polizia Stradale hanno consentito di sanzionare alcuni automobilisti con multe comprese tra gli 87 e i 344 euro.