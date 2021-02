Maltrattamenti ai genitori: allontanato da casa, viola il provvedimento e viene arrestato

TORINO (ITALPRESS) – Tradizione e innovazione per far rinascere la grande bellezza di Palazzo Madama e metterla in sicurezza per i prossimi decenni. Prende il via il grande progetto di restauro e consolidamento dell’avancorpo centrale della facciata juvarriana, capolavoro architettonico del Settecento europeo: una spettacolare, complessa e delicata operazione ‘chirurgicà, capace di ‘mixarè antiche tecniche […]