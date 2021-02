Maltempo in Alta Irpinia, esonda l’Ofanto: autovetture bloccate nell’acqua

Nella giornata odierna i Vigili del Fuoco di Avellino hanno effettuato circa cinquanta interventi di soccorso, quasi tutti conseguenti al maltempo. Nel tardo pomeriggio le squadre operative sono state impegnate soprattutto in alta Irpinia, nei comuni di Ariano Irpino, Lioni, Sant’Angelo Dei Lombardi e Nusco.

A Lioni è esondato in alcuni punti il fiume Ofanto e conseguentemente si sono effettuati diversi interventi di recupero autovetture rimaste bloccate per l’acqua.

Anche a Sant’Angelo dei Lombardi in contrada Cervatico, un’autovettura con due persone all’interno era rimasta bloccata da più di mezzo metro d’acqua in una strada interpoderale, il pronto intervento della squadra ha permesso di mettere in salvo i due malcapitati.

Mentre la squadra del distaccamento di Montella, ha effettuato un intervento di recupero di un’autovettura bloccata nell’acqua con persone bloccate all’interno, tra Cassano e Ponteromito sulla SP 164.

Il provvidenziale intervento della squadra del distaccamento di Ariano Irpino, ha permesso il salvataggio di una persona rimasta bloccata nella sua auto, nel sottopasso della ferrovia, in località Cupamorte ad Ariano.