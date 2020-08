Luminarie accese e Festa promette i fuochi a Ferragosto: “Il Covid non ci fermerà”

Le luminarie hanno illuminato Corso Vittorio Emanuele, via Nappi e il centro storico di Avellino. Una folla di persone ha aspettato l’accensione affidata, come l’anno scorso, al Sindaco Gianluca Festa, nei pressi della Chiesa del Rosario.

L’euforia per il momento ha spinto il primo cittadino a promettere agli avellinesi i fuochi d’artificio per la sera di Ferragosto.

“Non potevamo far mancare il rispetto di questa tradizione, che a molti di noi ricorda anche l’infanzia e l’adolescenza. Il Covid non poteva fermarci, dobbiamo rialzarci e rispiccare il volo. Vogliamo fare anche i fuochi a Ferragosto e stiamo lavorando per rispettare anche quest’altra tradizione a cui teniamo tantissimo”.