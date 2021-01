Lotteria Italia, fa festa la tabaccaia di Altavilla per il tagliando da 500mila euro

“Siamo una tabaccheria fortunata, almeno così dicono ad Altavilla irpina: stavolta facciamo festa doppia”, fa sapere Carlo Fogliese che poco prima della mezzanotte svela un segreto: “Oltre a festeggiare la vendita del biglietto che ha fatto vincere mezzo milione di euro al fortunato possessore, mia moglie stanotte festeggia il compleanno”.

La moglie è Maria Rosaria Palladino che è nata il 7 gennaio 1971 e compie dunque 50 anni.

Un traguardo importante che ricorderà per tutta la vita perchè regalo migliore non poteva esserci per il suo compleanno.

Probabilmente un cadeau arriverà dalla persona che ha acquistato il biglietto vincente nella tabaccheria di Corso Garibaldi 38.

Uno della zona

Sarebbe davvero un bel regalo di compleanno, magari in forma anonima.

Nel giugno 2013 nella stessa rivendita situata al centro di Altavilla Irpina fu venduto un tagliando del “Gratta e vinci” da venti euro con il quale furono vinti 5 milioni di euro.

E ancora, il 16 giugno 2019 presso la stessa tabaccheria di corso Garibaldi fu stato vinto un pemio da mezzo milione di euro con un Gratta e Vinci da 5 euro.

Che fortuna

Allora è proprio una tabaccheria fortunata, questa di Altavilla Irpina dove è stato venduto il tagliando numero D 114310 sicuramente a una persona della zona.

Difficile conoscere le generalità del fortunato vincitore ma il tabaccaio e sua moglie sanno che si tratta di qualcuno del paese o, al massimo, dei comuni limitrofi. “Durante il periodo della vendita dei tagliandi c’è stata pochissima gente in giro, proveniente da altre zone, ovvero forestieri. Il numero di biglietti venduti, un centinaio in tutto, è stato notevolmnente più basso rispetto al passato, quindi a conservare gelosamente il tagliando vincente deve essere qualcuno di queste parti”, spiegano i coniugi Fogliese che, a tarda ora, hanno ricevuto la visita del sindaco Mario Vanni e di diverse persone curiose di sapere chi ha vinto mezzo milione di euro.