L’Irpinia piange: due suicidi in poche ore

Due suicidi in poche ore, il primo a Quindici, l’altro ad Ariano Irpino, hanno scosso l’Irpinia.

A Quindici, in località Casapiana, un 52enne si è tolto la vita questa mattina, impiccandosi in una zona di montagna. Era un ex cameriere. È stato ritrovato privo di vita, inutili i soccorsi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Ad Ariano Irpino, invece, il corpo senza vita di un uomo è stato ritrovato in località Panoramica, già teatro di altri insani gesti. Secondo le prime ricostruzioni la vittima è un giovane docente di Grottaminarda.