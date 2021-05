Lega Pro, playoff: ecco il nuovo calendario e quando giocherà l’Avellino

I playoff di Lega Pro, iniziati lo scorso weekend, già si fermano per le 10 positività al Covid riscontrate nel gruppo squadra della Virtus Verona, una delle 28 partecipanti agli spareggi.

L’Avellino, che avrebbe dovuto giocare domenica 16 maggio e mercoledì 19 maggio, scenderà in campo domenica 23 maggio e mercoledì 26 maggio per il primo turno nazionale.

Ecco il comunicato della Lega Pro e il nuovo calendario.

Il Consiglio Direttivo di Lega nella riunione tenutasi in data odierna, ha deliberato, a parziale modifica del Comunicato Ufficiale n. 161/L del 12.04.2021, le date Play Off aggiornate come di seguito riportate:

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica DOMENICA 09 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara unica MERCOLEDÌ19 MAGGIO 2021

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata DOMENICA 23 MAGGIO 2021

1° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ26 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Andata DOMENICA 30 MAGGIO 2021

2° Turno – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ 02 GIUGNO 2021

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata DOMENICA 06 GIUGNO 2021

Semifinali – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ09 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Andata DOMENICA 13 GIUGNO 2021

Finale – Gara di Ritorno MERCOLEDÌ16 GIUGNO 2021