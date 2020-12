Le prime dosi dal 15 gennaio: ecco il piano vaccinazioni in Irpinia

Si partirà dal personale sanitario e dalle case di riposo mentre da marzo prenderà il via la distribuzione ai pazienti fragili.

Dal 15 di gennaio parte la campagna vaccinale anti Covid in provincia di Avellino.

Tutto il mondo si sta attrezzando per difendere la popolazione dal maledetto virus, in alcuni paesi le prime dosi sono già arrivate. In Europa e in Italia entro fine di dicembre è prevista l’approvazione degli enti di controllo.

Due gli hub in Irpinia: nei frigoriferi dell’Ospedale Moscati di Avellino e in quelli del Frangipane di Ariano Irpino.

Da stabilire, adesso, le modalità per la somministrazione del vaccino e l’individuazione delle persone che saranno sottoposte inizialmente alla vaccinazione contro il Covid-19.

Un piano operativo che dovrà essere attentamente esaminato e organizzato evitando disservizi e malumori, polemiche e recriminazioni.