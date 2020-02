Ladri in azione a Mercogliano: svaligiata nota boutique

Un negozio di Mercogliano è stato preso d’assalto dai ladri, in azione con un colpo da film americani.

Nella notte tra martedì e mercoledì i ladri si sono introdotti nella nota boutique Defile, in via Nazionale, che tratta abiti firmati, saccheggiando buona parte della merce in vendita: circa 600 capi di abbigliamento.

Un bottino consistente, che vale diverse decine di migliaia di euro. I ladri sono entrati in azione praticando un foro nel muro adiacente al negozio, rapidamente si sono introdotti all’interno portando via i vestiti e allontanandosi a bordo di un furgone.

Hanno agito professionisti del furto, dal momento che le telecamere di videosorveglianza poste all’interno e all’esterno del negozio non hanno registrato nulla di significativo per le indagini, condotte dai Carabinieri della locale stazione.