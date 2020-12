La denuncia: “La morte del primario Magliocca era evitabile? Io credo di si”

Un’altra riflessione pubblica che somiglia tanto a una denuncia è stata pubblicata da un medico dell’Azienda Ospedaliera Moscati di Avellino.

Due giorni fa il dottore Silvestro Volpe, Direttore UOC Immunoematologia e Medicina Trasfusionale, aveva detto chiaro e tondo: “Non sappiamo come curarvi”.

Ora si registra un post ancora più preoccupante perchè riguarda la morte del dottore Mario Claudio Magliocca, infettivologo e dirigente medico dell’Unità Operativa di Malattie Infettive dello stesso ospedale Moscati.

Il dottore Gianfranco Turis, sostiene che la morte del suo collega Magliocca poteva essere evitata.

Ecco cosa scrive il dottore Turis: “Prevenire per ridurre i rischi. Mario era affetto da varie patologie che lo rendevano limitatamente idoneo al suo lavoro in tempi normali .

Lui era sicuramente uno dei soggetti fragili da non tenere in un reparto Covid e ancora di più da non essere consulente infettivologo anche in terapie intenensive e sub intensive.

Chi non lo ha fermato e perchè … lo posso intuire anche per essere stato per più di 30 anni nell’Azienda Ospedaliera Moscati a fare il medico.

Che si sappia in giro … condividete perchè non bisogna solo leggere medico eccezzionale che era, serio e schivo che era ma che non ha voluto credo battere i pugni per ottenere ciò che poteva avere, ovvero prestare la sua opera senza rischiare la vita“

E’ una vera e propria denuncia su cui molti dovranno riflettere, senza limitarsi alle consuete espressioni di cordoglio e vicinanza alla famiglia.

Significativo uno dei commenti al post del dottore Turis, espresso da parte di Marianna M.: Gianfranco, concordo con te e lo sto dicendo da quando Mario si è ammalato. Purtroppo credo che nessuno farà il mea culpa, nonostante ce ne siano molti che dovrebbero farlo….

Sarebbe il caso di conoscere chi sono coloro che sono stati chiamati in causa attraverso queste pubbliche dichiarazioni: magari potrebbero emergere responsabilità non solo a livello morale…

