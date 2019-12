Investito davanti casa: 80enne in gravi condizioni

Un 80enne è ricoverato in prognosi riservata dopo essere stato investito da un’automobile nei pressi della sua abitazione.

L’episodio è avvenuto ieri sera, a Mugnano del Cardinale. L’automobilista ha prestato soccorso all’anziano ferito, allertando il 118: sul posto si è portata un’ambulanza per il trasporto in ospedale, in codice rosso, dell’80enne.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri per risalire alla dinamica del sinistro. I Militari hanno ascoltato i testimoni e l’automobilista per avere un quadro completo della situazione.