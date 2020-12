Incidente tra ambulanza e autovettura: muore la 40enne trasportata in ospedale

E’ deceduta la donna di 40 anni coinvolta nell’incidente stradale tra un’ambulanza, che la stava trasportando d’urgenza in ospedale, e un’autovettura.

L’episodio è avvenuto lo scorso 15 dicembre, nei pressi di un incrocio di via San Lorenzo ad Atripalda.

La vittima, deceduta ieri, colpita da un malore in casa, era stata soccorsa dagli operatori del 118, che ne avevano disposto l’immediato trasporto in ospedale. La donna soffriva di patologie pregresse e in un primo momento si pensava potesse essere positiva al Covid-19.

Intanto sono in corso le indagini per chiarire la dinamica dell’incidente stradale. Nelle prossime ore verrà effettuata l’autopsia sulla salma della 40enne. L’ambulanza e l’autovettura incidentate sono state sottoposte a sequestro.

