Incidente sull’A16: impatto tra un’auto e un pullman dell’Air

Incidente stradale sull’A16, sul tratto Napoli-Avellino in direzione del capoluogo Irpino, nel territorio di Pomigliano d’Arco.

Coinvolti un pullman dell’Air e un’autovettura che, nell’impatto, si è capovolta più volte finendo per accartocciarsi. Fortunatamente per l’occupante del veicolo così come per i passeggeri del pullman di linea solo tanto spavento e nessuna ferita.