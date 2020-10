Incidente in moto sul raccordo: Avellino e Ariano Irpino piangono Maria Sicuranza

Avellino e Ariano Irpino piangono Maria Sicuranza, la 52enne deceduta ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sul raccordo Avellino-Salerno: era a bordo della sua moto, una Ducati rossa quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo finendo contro il muro d’ingresso della galleria Monte Pergola, in direzione Salerno. L’impatto è stato violento, per la donna non c’è stato nulla da fare.

La salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, all’obitorio del Moscati. Maria era molto conosciuta ad Avellino e ad Ariano Irpino, lavorava presso l’oleificio del Gruppo Basso, in qualità di responsabile assicurazione e qualità. Lascia un figlio di 15 anni.

Di lei si diceva un gran bene, sempre pronta ad aiutare il prossimo, come durante il lockdown, quando si è fatta promotrice di raccolte benefiche per aiutare la popolazione arianese, zona rossa dell’Irpinia. Amava la vita e le moto erano la sua più grande passione.

La morte di Maria si lega a doppio filo alla scomparsa del giovane Emanuele Altavilla, che poco meno di un mese fa perse la vita proprio sul raccordo Avellino-Salerno, nel territorio di Montoro: la sua Skoda Fabia terminò contro i new jersey e poi contro i guardarail a bordo strada. Anche in quel caso i soccorsi del 118 risultarono inutili.