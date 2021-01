Incidente in moto, Luca non ce l’ha fatta: aveva solo 43 anni

Da oltre un mese l’ottava tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Moscati di Avellino. Ieri la triste notizia: Luca Massaro, 43 anni di Montefusco, è deceduto per i gravi danni riportati a seguito di un incidente con la moto.

Luca era rimasto ferito nel sinistro avvenuto, poco prima di Natale, lungo la strada provinciale che collega Altavilla Irpina a Tufo, dove Luca viveva con la moglie e la figlia.

Il 43enne era arrivato in ospedale in condizioni disperate e subito intubato e trasferito in Terapia Intensiva. Ieri è sopraggiunta la morte.

Luca, nonostante il dolore, non aveva mai perso il sorriso, ed era un punto di riferimento per la sua famiglia. Ora lascia la moglie e tre figli piccoli