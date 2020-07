Improvviso guasto allo Stir di Pianodardine: stop alla raccolta dell’indifferenziato

Irpiniambiente comunica che l’impianto Stir di Pianodardine, nella tarda mattinata di oggi, è stato interessato da un guasto improvviso alla linea di produzione che ne ha bloccato le attività.

La società si è attivata immediatamente per la risoluzione dell’avaria che presumibilmente non potrà comunque essere risolta prima della giornata di sabato 4 luglio.

Pertanto, le raccolte della frazione indifferenziata a partire da oggi e fino a sabato non potranno essere effettuate perché non sarà possibile conferire i rifiuti presso l’impianto di trattamento.

I sindaci dei comuni serviti sono stati tempestivamente informati del disguido.

La società Irpiniambiente chiede ai cittadini di non depositare la frazione indifferenziata fino a sabato 4 luglio.

In particolare, per la città di Avellino, per la quale il calendario prevede il conferimento dei rifiuti indifferenziati nella serata di oggi, Irpiniambiente chiede ai cittadini di non depositare le pattumiere o i sacchetti e di non impegnare i carrellati jolly con il rifiuto indifferenziato e di non esporre in strada i carrellati condominiali.

Irpiniambiente comunicherà tempestivamente il ripristino del servizio.

Verranno regolarmente effettuate, invece, tutte le raccolte delle altre frazioni: Umido, Vetro, Carta, Multimateriale, secondo i consueti calendari in vigore nei comuni serviti.