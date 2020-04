Non ha retto al dolore per la morte del figlio e si è spento lentamente in un letto di ospedale, al Moscati di Avellino.

Luigi Caso era il papà di Gerardino, il runner 43enne di Mirabella Eclano che, qualche giorno fa, si tolse la vita impiccandosi in una campagna a pochi metri dalla sua abitazione.

Come riportato da Il Mattino, gli operatori del Moscati hanno sottoposto Luigi al tampone post-mortem, che ha dato esito negativo. Il decesso è quindi avvenuto per cause naturali.