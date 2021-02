Il dottor Sanseverino è tornato in servizio: “Postumi del Covid molto seri, fate sempre attenzione”

Ha affrontato e battuto il Covid-19 dopo settimane di ricovero in ospedale. Ora, dopo nove mesi di cure, terapie e riabilitazione, il dottor Carmine Sanseverino è tornato in servizio al Moscati di Avellino: mancava dalla comparsa dei primi sintomi del virus, che l’ha condotto, intubato, in terapia intensiva.

“Torno al lavoro con ovvie limitazioni, certamente non posso fare turni prolungati e stressanti e neanche essere in servizio di notte”, ha commentato il dottor Sanseverino al termine del suo primo giorno di lavoro post-Covid.

“Dovrò ancora sottopormi a sedute di fisioterapia, perché sono guarito dal Covid, ma i postumi di questa malattia sono stati molti seri. Non posso che invitare tutti ad essere cauti, prudenti, a seguire le regole. Per fortuna è arrivato il vaccino; assolutamente necessario e fondamentale per vincere la pandemia. Non dimentichiamo mai che il Covid è una cosa seria, serissima e ammalarsi significa rischiare la propria vita. Non sottovalutiamo mai la pandemia e i suoi rischi”, ha concluso il medico, richiamando tutti alla massima attenzione.