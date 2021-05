Hashish e sim card in una lettera indirizzata a un detenuto: è accaduto nel carcere di Bellizzi Irpino

Hashish e scheda sim per cellulari ritrovate in una lettera indirizzata a un detenuto del Carcere di Bellizzi Irpino.

A rendere noto l’episodio è stato l’Osapp, a scoprire il fattaccio un poliziotto della Penitenziaria. La droga e la scheda sim erano stati occultati dietro a dei cuoricini adesivi acquistabili in cartoleria.

“Solo ed esclusivamente grazie allo scrupoloso controllo del personale di Polizia Penitenziaria addetto, oggi come in tante occasioni, si è riusciti a sequestrare sostanze stupefacenti e una sim card che fa sospettare ad altro, materiale illecito che comporterà i dovuti provvedimenti nei confronti del ristretto destinatario, anche se sembra che contro questi, per ora in sede, non sia stato adottato nessun provvedimento”, hanno dichiarato i segretari regionali dell’Osapp Campania, Vincenzo Palmieri e Luigi Castaldo.